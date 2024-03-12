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В Северном микрорайоне открылась первая очередь семейной поликлиники

 В смену поликлинику могут посещать до 600 человек.



 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В конце 2023 года в Минздраве России было принято решение о выделении Курской области дополнительных средств на выкуп здания у застройщика. В 6-этажной поликлинике площадью более 12 тыс. кв. м есть взрослое и детское отделения с собственными входными группами и лифтами.

В течение двух последних месяцев велась активная работа по оборудованию первых двух этажей. Во взрослом и детском отделениях расположены регистратура, пункт забора биологического материала, кабинеты неотложной помощи и терапевтов. В здании базируется подстанция скорой медицинской помощи.

 Вторая очередь поликлиники заработает в сентябре. В лечебном учреждении станут принимать врачи-специалисты и участковые педиатры, начнет работать тяжелое медицинское оборудование.


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