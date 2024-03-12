В Северном микрорайоне открылась первая очередь семейной поликлиники
В смену поликлинику могут посещать до 600 человек.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В течение двух последних месяцев велась активная работа по оборудованию первых двух этажей. Во взрослом и детском отделениях расположены регистратура, пункт забора биологического материала, кабинеты неотложной помощи и терапевтов. В здании базируется подстанция скорой медицинской помощи.
Вторая очередь поликлиники заработает в сентябре. В лечебном учреждении станут принимать врачи-специалисты и участковые педиатры, начнет работать тяжелое медицинское оборудование.