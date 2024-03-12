В Тимском районе предприятие оштрафовано на 250 тысяч рублей

Предприятие оштрафовано за нарушение природоохранного законодательства

В 2023 году в адрес Минприроды Курской области поступила жалоба о нарушении водного законодательства в Тимском районе.Инспекторы министерства совместно с сотрудниками правоохранительных органов выехали на место, информация подтвердилась.Тогда было установлено, что ООО «Рассвет» самовольно пользуется прудом на реке Рогозец Тимского района. В водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе складировались отходы: использованные автомобильные покрышки, изделия из шифера и древесно-кустарниковые отходы.Сотрудниками полиции было составлено 2 административных протокола — за самовольное пользование водным объектом и использование прибрежной защитной полосы с нарушением ограничений хозяйственной деятельности. По результатам их рассмотрения ООО «Рассвет» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 250 тыс. рублей. Организация попыталась обжаловать решение в суде, однако он оставил постановления в силе, штраф без изменений.Также юридическому лицу было выдано представление об устранении нарушения природоохранного законодательства. Оно выполнено в полном объеме, мусор вывезен на соответствующую площадку.