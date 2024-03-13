В 2024 благоустроят общественные территории в Курчатове и Щиграх

Благоустройство пройдет в рамках реализации мероприятий VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В этом году в Курчатове благоустроят общественное пространство между Дворцом культуры и спортивным комплексом «Энергетик». Стоимость реализации проекта составит более 109 млн рублей. На территории по проекту предусмотрено устройство освещения и видеонаблюдения, будут уложены покрытия, высажены деревья, кустарники, реконструирован фонтан. Кроме того, запланированы монтаж типовых малых архитектурных форм, установка перголы.В Щиграх преобразится территория перед городским Домом культуры и заводом «Геомаш». На благоустройство будет выделено порядка 77 млн рублей. Проектом предполагается установка информационных стендов, размещение различных арт-объектов, устройство зоны для уличного кинотеатра, организация озеленения, освещения, зон отдыха со скамейками, уличными креслами, круглыми столиками и другими элементами благоустройства.