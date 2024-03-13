В 2024 благоустроят общественные территории в Курчатове и Щиграх
Благоустройство пройдет в рамках реализации мероприятий VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
В Щиграх преобразится территория перед городским Домом культуры и заводом «Геомаш». На благоустройство будет выделено порядка 77 млн рублей. Проектом предполагается установка информационных стендов, размещение различных арт-объектов, устройство зоны для уличного кинотеатра, организация озеленения, освещения, зон отдыха со скамейками, уличными креслами, круглыми столиками и другими элементами благоустройства.