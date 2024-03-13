12 апреля в Курской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России».

Основным событием мероприятия станет масштабная онлайн-трансляция. В прямом эфире свои вакансии представят порядка 20 ведущих предприятий и организаций региона.Принять участие в ярмарке можно, присоединившись к онлайн-трансляции в официальном сообществе Правительства Курской области 12 апреля в 14:30.В 2023 году Всероссийская ярмарка трудоустройства объединила на одной площадке 89 крупных работодателей, представивших более 4,3 тысячи вакантных рабочих мест. Главным итогом мероприятия стало успешное трудоустройство порядка 500 курян.