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Лента новостей / В регионе

В Курской области введут новое оповещение

С учетом текущей обстановки сегодня региональный оперштаб принял решение ввести в Курской области новое оповещение, которое будут получать жители в случае опасности атаки БПЛА.

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 В дневное время, с 6:00 до 23:00, будет включаться звуковая система оповещения населения, круглосуточно приходить СМС и push-уведомления, произойдет перехват телесигнала. В этом случае необходимо соблюдать спокойствие и сохранять бдительность. При обнаружении обломков БПЛА важно не приближаться к ним и не трогать, так как они могут взорваться. Сообщить о находке нужно по телефону 112.

Во время действия режима опасности атаки БПЛА дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут.

  В случае поступления сигнала о ракетной опасности, который будет доводиться с помощью тех же инструментов, необходимо соблюдать ранее прописанные оперштабом рекомендации. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Особую осторожность необходимо сохранять до информировании об отбое ракетной опасности.
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