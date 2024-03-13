В Курской области введут новое оповещение

С учетом текущей обстановки сегодня региональный оперштаб принял решение ввести в Курской области новое оповещение, которое будут получать жители в случае опасности атаки БПЛА.

В дневное время, с 6:00 до 23:00, будет включаться звуковая система оповещения населения, круглосуточно приходить СМС и push-уведомления, произойдет перехват телесигнала. В этом случае необходимо соблюдать спокойствие и сохранять бдительность. При обнаружении обломков БПЛА важно не приближаться к ним и не трогать, так как они могут взорваться. Сообщить о находке нужно по телефону 112.Во время действия режима опасности атаки БПЛА дополнительные ограничения на территории области вводиться не будут.В случае поступления сигнала о ракетной опасности, который будет доводиться с помощью тех же инструментов, необходимо соблюдать ранее прописанные оперштабом рекомендации. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие. Особую осторожность необходимо сохранять до информировании об отбое ракетной опасности.