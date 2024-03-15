Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С 18 по 31 марта в Курской области пройдет акция ГИБДД «Школьные каникулы»

Это профилактическое мероприятие, которое направлено на повышение культуры поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасности детей.

 

Читайте также

Статистка показывает, что вопросы детского дорожно-транспортного травматизма наиболее актуальны во время школьных каникул, когда дети и подростки оказываются свободными от учебы.

В период «Школьных каникул» в общеобразовательных организациях региона будут проходить тематические мероприятия по изучению Правил дорожного движения, а с водительским составом будут проводиться дополнительные инструктажи.

Сотрудники Госавтоинспекции также проинформируют родителей об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, использовании световозвращающих элементов на одежде.

Кроме того, в местах массового пребывания детей будет усилен контроль дорожно-патрульных служб.


+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Жителям поселка Тёткино Правительство Курской области оказывает необходимую помощь

Новая схема мошенничества

Стартовало голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства

Поликлиника №6 принимает пациентов в плановом режиме

С 15 по 29 марта в Курской области пройдет Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»