С 18 по 31 марта в Курской области пройдет акция ГИБДД «Школьные каникулы»
Это профилактическое мероприятие, которое направлено на повышение культуры поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасности детей.
В период «Школьных каникул» в общеобразовательных организациях региона будут проходить тематические мероприятия по изучению Правил дорожного движения, а с водительским составом будут проводиться дополнительные инструктажи.
Сотрудники Госавтоинспекции также проинформируют родителей об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, использовании световозвращающих элементов на одежде.
Кроме того, в местах массового пребывания детей будет усилен контроль дорожно-патрульных служб.