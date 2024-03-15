С 18 по 31 марта в Курской области пройдет акция ГИБДД «Школьные каникулы»

Это профилактическое мероприятие, которое направлено на повышение культуры поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасности детей.





Статистка показывает, что вопросы детского дорожно-транспортного травматизма наиболее актуальны во время школьных каникул, когда дети и подростки оказываются свободными от учебы.В период «Школьных каникул» в общеобразовательных организациях региона будут проходить тематические мероприятия по изучению Правил дорожного движения, а с водительским составом будут проводиться дополнительные инструктажи.Сотрудники Госавтоинспекции также проинформируют родителей об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, использовании световозвращающих элементов на одежде.Кроме того, в местах массового пребывания детей будет усилен контроль дорожно-патрульных служб.