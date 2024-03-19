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Лента новостей / В регионе

Курянам напоминают о запрете на распространение детальной информации о действиях ВС РФ

Решением регионального оперштаба в Курской области запрещено распространять в СМИ и на любых интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ.

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Так же о военной инфраструктуре, критически важных объектах, в частности объектов энергетики, чтобы не допустить идентификации места их нахождения. Также запрещено распространять информацию о месте обстрела или попадания снаряда, использовании оружия или средств ПВО и беспилотников, если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета.

В связи со сложной оперативной обстановкой в регионе и попытками атак со стороны ВСУ курянам напоминают, что данное решение оперштаба является обязательным для исполнения всеми гражданами, находящимися на территории Курской области. Принятые меры безопасности предусмотрены указом президента в рамках «среднего уровня реагирования».

 Обращаем внимание на то, что фото и видео в аккаунтах губернатора и Правительства Курской области выкладываются только после согласования со специальными службами, если их публикация не может как-то навредить безопасности и быть использована противником.
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