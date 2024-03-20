В Курской области проводится проверка готовности служб к весеннему половодью

В учениях приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области и регионального Центра медицины катастроф Курской областной больницы.

Была задействована техника, включая реанимобиль и вертолет санавиации. По легенде учений, населенный пункт оказался в зоне подтопления.«Мы провели медицинскую сортировку «пострадавших» и их эвакуацию в лечебное учреждение. Одного из них водолазы сняли со льдины. Наши специалисты выполнили реанимационные мероприятия и направили его вертолетом санавиации в больницу. Во время смотра мы отработали взаимодействие сил и средств, оказание экстренной медицинской помощи людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию», – рассказала заместитель главного врача по экстренной и неотложной медицинской помощи Курской областной больницы Ирина Кокина.