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Лента новостей / В регионе

В Курской области проводится проверка готовности служб к весеннему половодью

 В учениях приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области и регионального Центра медицины катастроф Курской областной больницы.
Фото из ВК Контакт Курская область

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Была задействована техника, включая реанимобиль и вертолет санавиации. По легенде учений, населенный пункт оказался в зоне подтопления.

 «Мы провели медицинскую сортировку «пострадавших» и их эвакуацию в лечебное учреждение. Одного из них водолазы сняли со льдины. Наши специалисты выполнили реанимационные мероприятия и направили его вертолетом санавиации в больницу. Во время смотра мы отработали взаимодействие сил и средств, оказание экстренной медицинской помощи людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию», – рассказала заместитель главного врача по экстренной и неотложной медицинской помощи Курской областной больницы Ирина Кокина. 
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