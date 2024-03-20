До 31 июля принимаются заявки на участие в проекте «Народный бюджет»

Для этого нужно собрать инициативную группу и совместно решить, какой объект нужно благоустроить или отремонтировать.





С этой идеей следует обратиться в местную администрацию и составить заявку, собрать и подготовить необходимую для участия в конкурсе документацию. Администрация муниципального образования направит эту заявку в МинистерствоКурской области.В случае победы проекта в конкурсном отборе регион выделяет на его реализацию средства в размере 60% от общей суммы при условии софинансирования из местного бюджета до 38% и за счет средств организаций и граждан в размере не менее 2%.Одобренные конкурной комиссией заявки будут реализованы в 2025 году. В рамках проекта можно отремонтировать объекты ЖКХ, водоснабжения и водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения, привести в порядок дороги, отремонтировать учреждения культуры, детские сады и школы, обустроить детские игровые площадки, объекты спорта, спортивные площадки и др.