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До 31 июля принимаются заявки на участие в проекте «Народный бюджет»

Для этого нужно собрать инициативную группу и совместно решить, какой объект нужно благоустроить или отремонтировать.

 

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 С этой идеей следует обратиться в местную администрацию и составить заявку, собрать и подготовить необходимую для участия в конкурсе документацию. Администрация муниципального образования направит эту заявку в Министерство внутренней и молодежной политики Курской области.

 В случае победы проекта в конкурсном отборе регион выделяет на его реализацию средства в размере 60% от общей суммы при условии софинансирования из местного бюджета до 38% и за счет средств организаций и граждан в размере не менее 2%.

  Одобренные конкурной комиссией заявки будут реализованы в 2025 году. В рамках проекта можно отремонтировать объекты ЖКХ, водоснабжения и водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения, привести в порядок дороги, отремонтировать учреждения культуры, детские сады и школы, обустроить детские игровые площадки, объекты спорта, спортивные площадки и др.
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