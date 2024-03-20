Водители общественного транспорта массово уволились после атаки ВСУ

В Курске после атаки ВСУ уволились 15 водителей общественного транспорта.

После ночной ракетной атаки, произошедшей 19 марта в Курске, 15 водителей общественного транспорта из других регионов уволились и покинули город. Об этом информировал первый замминистра транспорта и автодорог Александр Васильченко. Средняя зарплата водителей составляла 70-75 тысяч рублей, однако проблема с оттоком персонала остается актуальной.Александр Владимирович отметил, что все водители, приезжающие работать из других областей, покидают Курск из-за тревожной обстановки.Замминистр подчеркнул, что сейчас задачей депутатского корпуса и общественной власти является предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить исчезновение водительского состава в регионе.