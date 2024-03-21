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Волейбольная команда «Атом-Курск» понесла поражение в последней домашней игре

Каждая игра волейбольной команды «Атом-Курск», в этом сезоне по-настоящему удивляла своих болельщиков, и не в самом лучшем смысле.

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Особенно последний матч войдет в историю. Накануне, 20 марта, у себя дома «Атомщицы» принимали «Тулицу» из Тульской области. Соперницы разгромили их со счетом «3:0». Женский клуб поставил антирекорд по количеству проигрышей в Российской Суперлиге: 26 из 26 туров. 

 «Но то что сегодня, конечно, ну это стыдно за такие игры, развалились, провалили в первую очередь прием, и за этим все посыпалось. Играли вяло, без азарта, без эмоций, поэтому игра такая получилась»- сказал Юрий Токарев, главный тренер.
Несмотря на серию поражений курской команды, волейболистки все еще надеются не вылететь из Суперлиги. Следующие матчи запланированы на апрель, но это уже будут игры в плейаут, где последние команды, по итогам турнирной таблицы будут играть на вылет.
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