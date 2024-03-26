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В Курсе пройдет Ярмарка вакансий 2024 для студентов учебных заведений, молодых специалистов и безработных граждан

Центр поддержки молодежных инициатив города Курска при поддержке комитета молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска в рамках курса «ПРОработу» проводит Ярмарку вакансий 2024 для студентов учебных заведений, молодых специалистов и безработных граждан.

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