В Курсе пройдет Ярмарка вакансий 2024 для студентов учебных заведений, молодых специалистов и безработных граждан

Центр поддержки молодежных инициатив города Курска при поддержке комитета молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска в рамках курса «ПРОработу» проводит Ярмарку вакансий 2024 для студентов учебных заведений, молодых специалистов и безработных граждан.