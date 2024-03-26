В Курсе пройдет Ярмарка вакансий 2024 для студентов учебных заведений, молодых специалистов и безработных граждан
Центр поддержки молодежных инициатив города Курска при поддержке комитета молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска в рамках курса «ПРОработу» проводит Ярмарку вакансий 2024 для студентов учебных заведений, молодых специалистов и безработных граждан.
27 марта в 11:00 состоится встреча работодателей с потенциальными соискателями, рассматривающих постоянную работу.
28 марта в 11.00 состоится встреча школьников с работодателями, предлагающими вакансии для школьников и студентов, с возможностью совмещать работу с обучением.