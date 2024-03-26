Старт приемной кампании в первый класс состоится не позднее 1 апреля



Записать ребенка в школу родители могут на Едином портале государственных услуг или на соответствующем региональном портале.

Предусмотрена возможность подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении.Не позднее 1 апреля начинается первая волна — запись в 1-й класс детей, проживающих на территориях, за которыми закреплено определённое общеобразовательное учреждение. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.Записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учится его брат или сестра, можно до 30 июня. В любую другую школу подача заявлений начнется с 6 июля и завершится не позднее 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема. Уведомление об этом придет в личный кабинет на портале «Госуслуги», а также на указанный в заявлении о приеме на обучение почтовый или электронный адрес. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если в учебном