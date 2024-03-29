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Продолжается работа по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Законы, вступившие в силу в апреле

С сегодняшнего дня в маршрутной сети Курска внесены изменения

Сегодня жителей улиц Ленина, Садовой и Радищева останутся без горячей воды

В Курской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства