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Лента новостей / В регионе

С сегодняшнего дня в маршрутной сети Курска внесены изменения

На период реконструкции трамвайной инфраструктуры на участке «Хлебозавод» – «Ул. Малышева» будет организовано движение компенсационных автобусов по маршрутам:


 

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⁃ 2а «Ул. Бойцов 9-й Дивизии» – «Ул. Пирогова»;
⁃ 4а «Ул. Бойцов 9-й Дивизии» – «Ул. Малышева».

На этих маршрутах предоставляется право на льготный проезд, однако бесплатные пересадки будут временно недоступны.

  Для построения своего маршрута можно воспользоваться приложениями «Курский транспорт» и «Яндекс». Также операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную информацию для тех, у кого нет доступа в интернет.
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