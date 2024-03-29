С сегодняшнего дня в маршрутной сети Курска внесены изменения

На период реконструкции трамвайной инфраструктуры на участке «Хлебозавод» – «Ул. Малышева» будет организовано движение компенсационных автобусов по маршрутам:







⁃ 2а «Ул. Бойцов 9-й Дивизии» – «Ул. Пирогова»;⁃ 4а «Ул. Бойцов 9-й Дивизии» – «Ул. Малышева».На этих маршрутах предоставляется право на льготный проезд, однако бесплатные пересадки будут временно недоступны.Для построения своего маршрута можно воспользоваться приложениями «Курский транспорт» и «Яндекс». Также операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную информацию для тех, у кого нет доступа в интернет.