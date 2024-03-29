Законы, вступившие в силу в апреле

С 1 апреля в силу вступают новые законы.

- Регионы могут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции а точках общественного питания, расположенных в много квартирных домах и на прилегающих к ним территориях.- Социальные пенсии по старости, инвалидности и потери кормилица будут проиндексированы на 7,5%.- Муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, в упрощенном порядке, то есть более оперативно- Перепланировкой будет считаться любое изменение границ и площади помещений, в том числе и образование новых. Также меняется процедура согласования перепланировки. Кроме того упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно.- Запрещается сдавать анализ и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Те, кого лишили прав на управление ТС, тоже не получат доступ к экзамену.-Страховщики будут обязаны передавать информацию в Автоматизированную информационную систему страхования (АИСС)- Сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, можно только будет при условии соблюдении прав и законных интересов соседей. Кроме того нельзя будет сдавать квартиры без счетчиков.- Вступает в силу базовый закон о северном завозе – обеспечении территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей жизненно важными товарами. Вводятся три категории грузов для него. Грузы первой и второй категории (продукты, лекарства, топливо) имеют приоритет при перевозке.