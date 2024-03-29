Продолжается работа по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
Согласно требованиям федерального законодательства газоснабжение потребителей осуществляется при условии обязательного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не реже одного раза в год.
- обеспечить доступ сотрудникам газовой службы для выполнения работ либо предоставить подтверждение о его проведении в текущем году;
- иметь в наличии заключенный договор технического обслуживания газового оборудования. Если договора нет, его можно оформить в день выполнения работ.
Недопуск со стороны собственников для проведения ТО является основанием для наложения административного штрафа и приостановки подачи газа.
Все сотрудники АО «Газпром газораспределение Курск», а также привлеченные подрядчики имеют при себе удостоверения. Информацию о проводимых газовиками работах можно уточнить в управляющей компании, позвонить на горячую линию 8-800-222-32-04 или в аварийную службу 104.
Адреса объектов, на которых имеют право работать подрядчики, а также графики проведения ТО доступны по ссылке.