Продолжается работа по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Согласно требованиям федерального законодательства газоснабжение потребителей осуществляется при условии обязательного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не реже одного раза в год.