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Курянам грозит штраф за отжиг сухой травы

Главное управление МЧС России по Курской области просит напоминает, что запрещено оставлять без внимания место проведения отжига.

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Необходимо тщательно проверить, полностью ли потушен огонь. Прежде чем уйти, следует залить место водой или засыпать песком, землей.

По возможности лучше отказаться от этого мероприятия в теплую ветреную погоду. При ветре 10 м/с или выше разводить открытый огонь категорически запрещено.

  При нарушении правил безопасности огонь в считанные секунды может перейти на хозяйственные постройки и жилые дома. Кроме того, за несоблюдение установленных требований законом предусмотрена ответственность в виде штрафов. Для граждан он составляет от 5 до 15 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – до 400 тыс. рублей. В случае происшествия необходимо звонить по номерам 101 или 112.
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