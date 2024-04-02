Курянам грозит штраф за отжиг сухой травы
Главное управление МЧС России по Курской области просит напоминает, что запрещено оставлять без внимания место проведения отжига.
По возможности лучше отказаться от этого мероприятия в теплую ветреную погоду. При ветре 10 м/с или выше разводить открытый огонь категорически запрещено.
При нарушении правил безопасности огонь в считанные секунды может перейти на хозяйственные постройки и жилые дома. Кроме того, за несоблюдение установленных требований законом предусмотрена ответственность в виде штрафов. Для граждан он составляет от 5 до 15 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – до 400 тыс. рублей. В случае происшествия необходимо звонить по номерам 101 или 112.