В Курской области стартовала посевная компания
В регионе аграрии приступили к севу ранних яровых зерновых культур.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Лидируют Глушковский и Суджанский районы, где выполнено соответственно 13 и 12 процентов от плана.
В текущем году курским аграриям предстоит засеять ранними яровыми зерновыми культурами более 345 тыс. га. По оперативным данным, работы проведены на 2,7 тыс. га, темпы посевной значительно вырастут, когда к ней присоединятся все районы Курской области.
Курские аграрии также приступили к севу однолетних трав, а в хозяйстве «Луч» Мантуровского района начали сеять сахарную свеклу.