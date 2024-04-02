В Курской области стартовала посевная компания

В регионе аграрии приступили к севу ранних яровых зерновых культур.

В посевную включились хозяйства 7 районов – Беловского, Глушковского, Кореневского, Мантуровского, Медвенского, Советского и Суджанского.Лидируют Глушковский и Суджанский районы, где выполнено соответственно 13 и 12 процентов от плана.В текущем году курским аграриям предстоит засеять ранними яровыми зерновыми культурами более 345 тыс. га. По оперативным данным, работы проведены на 2,7 тыс. га, темпы посевной значительно вырастут, когда к ней присоединятся все районы Курской области.Курские аграрии также приступили к севу однолетних трав, а в хозяйстве «Луч» Мантуровского района начали сеять сахарную свеклу.