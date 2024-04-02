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Лента новостей / В регионе

В Курской области стартовала посевная компания

В регионе аграрии приступили к севу ранних яровых зерновых культур.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В посевную включились хозяйства 7 районов – Беловского, Глушковского, Кореневского, Мантуровского, Медвенского, Советского и Суджанского.

 Лидируют Глушковский и Суджанский районы, где выполнено соответственно 13 и 12 процентов от плана.

В текущем году курским аграриям предстоит засеять ранними яровыми зерновыми культурами более 345 тыс. га. По оперативным данным, работы проведены на 2,7 тыс. га, темпы посевной значительно вырастут, когда к ней присоединятся все районы Курской области.

  Курские аграрии также приступили к севу однолетних трав, а в хозяйстве «Луч» Мантуровского района начали сеять сахарную свеклу.
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