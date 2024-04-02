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На портале госуслуг стартовала приемная кампания по записи в школу

 Родители первоклассников, которые заранее подготовили черновик заявления для зачисления в школу, могут отправить его одними из первых.

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 Создать его легко: большинство полей заполняется автоматически, нужно только выбрать школу, льготы и указать другие параметры желаемого обучения.

 Уведомление о возможности зачисления придет в личный кабинет пользователя на портале. В школы не по месту прописки заявления будут принимать с 6 июля по 5 сентября. Ребенка зачислят, если там останутся свободные места.

 Подать заявление на зачисление ребенка в 1-й класс на портале госуслуг можно по ссылке https://clck.ru/39ovYG#цифровизация46#образование46#госуслуги
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