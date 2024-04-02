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9 из 10 городов Курской области признаны комфортными для проживания по итогам 2023 года

 Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД РФ, Минкультуры РФ, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «ДОМ.РФ».

 

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 Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, в том числе жилье, общественно-деловую, социально-досуговую и уличную инфраструктуры, зеленые территории и другие. По данным Минстроя РФ, прирост среднего индекса качества городской среды в Курской области по отношению к 2019 году составил 18%.


В категории «Крупные города» в число комфортных для проживания вошел Курск, набравший 191 балл, улучшив результат 2022 года на 11 баллов. В числе наиболее комфортных в категории «Средние города» – Железногорск, которому выставлено 199 баллов.

 В категории «Малые города» лидирует Суджа с 230 баллами, у города Щигры 221 балл, Курчатова - 220, Фатежа – 213, Рыльска – 203, Льгова – 197. В списке комфортных и Обоянь, которой выставлено 193 балла, что на 13 больше, чем за 2022 год. Не вошел в этот перечень только Дмитриев, у которого 180 баллов.
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