Лента новостей / В регионе Вчера, 12:33 В парках и скверах Курска проведут обработку от клещей Мероприятия направлены на борьбу с паразитами, которые могут являться носителями опасных заболеваний. Фото из официальной группы ВК Город Курск Читайте также В Курске от клещей обрабатывают территории детских садов, оздоровительных лагерей, школ и пляжей Курские парки повторно обрабатывают от клещей Акарицидная обработка будет осуществляться препаратами, которые эффективно уничтожают клещей и предотвращают их повторное появление, при этом о проведении обработки куряне будут предупреждены заранее. +0 -0