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В парках и скверах Курска проведут обработку от клещей

Мероприятия направлены на борьбу с паразитами, которые могут являться носителями опасных заболеваний.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Акарицидная обработка будет осуществляться препаратами, которые эффективно уничтожают клещей и предотвращают их повторное появление, при этом о проведении обработки куряне будут предупреждены заранее.


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