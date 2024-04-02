Пострадавшим предприятиям Курской области направлено более 500 млн рублей

510,9 млн рублей направлено на поддержку пострадавшим субъектам предпринимательства Курской области.

В 2023 году в Курской области 14 субъектов предпринимательства получили 15 грантов. Это пострадавшие предприятия. Средства были сформированы за счет федеральной субсидии и регионального бюджета. Они направлены на восстановление и поддержание предпринимательской деятельности.Особое внимание уделяется организации торгового обслуживания сельского населения и жителей приграничных районов. На данный момент около 100 хозяйствующих субъектов ведут мобильную торговлю в 500 населенных пунктах. В скором времени выйдут на линию еще 15 новых автолавок, полученных от Минпромторга. Таким образом, торговым обслуживанием охвачено порядка 200 тысяч селян.В Курской области сохраняется положительная динамика развития регионального потребительского рынка, сектор торговли обеспечивает около 9% валового регионального продукта и около 15% налоговых поступлений в областной бюджет. В торговле трудится почти 100 тысяч человек, это пятая часть занятых в экономике региона.