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Пострадавшим предприятиям Курской области направлено более 500 млн рублей

510,9 млн рублей направлено на поддержку пострадавшим субъектам предпринимательства Курской области. 

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В 2023 году в Курской области 14 субъектов предпринимательства получили 15 грантов. Это пострадавшие предприятия. Средства были сформированы за счет федеральной субсидии и регионального бюджета. Они направлены на восстановление и поддержание предпринимательской деятельности.

Особое внимание уделяется организации торгового обслуживания сельского населения и жителей приграничных районов. На данный момент около 100 хозяйствующих субъектов ведут мобильную торговлю в 500 населенных пунктах. В скором времени выйдут на линию еще 15 новых автолавок, полученных от Минпромторга. Таким образом, торговым обслуживанием охвачено порядка 200 тысяч селян.
В Курской области сохраняется положительная динамика развития регионального потребительского рынка, сектор торговли обеспечивает около 9% валового регионального продукта и около 15% налоговых поступлений в областной бюджет. В торговле трудится почти 100 тысяч человек, это пятая часть занятых в экономике региона.


 
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