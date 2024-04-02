Пострадавшим предприятиям Курской области направлено более 500 млн рублей
510,9 млн рублей направлено на поддержку пострадавшим субъектам предпринимательства Курской области.
Особое внимание уделяется организации торгового обслуживания сельского населения и жителей приграничных районов. На данный момент около 100 хозяйствующих субъектов ведут мобильную торговлю в 500 населенных пунктах. В скором времени выйдут на линию еще 15 новых автолавок, полученных от Минпромторга. Таким образом, торговым обслуживанием охвачено порядка 200 тысяч селян.
В Курской области сохраняется положительная динамика развития регионального потребительского рынка, сектор торговли обеспечивает около 9% валового регионального продукта и около 15% налоговых поступлений в областной бюджет. В торговле трудится почти 100 тысяч человек, это пятая часть занятых в экономике региона.