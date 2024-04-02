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Лента новостей / В регионе

В Курской области сирену ракетной опасности начнут включать по ночам

Губернатор Курской области принял решение о включении сигнала оповещения о ракетной опасности в ночное время.
Фото с официального сайта Телекомпании "ТАКТ"

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Об этом было объявлено на очередном заседании оперативного штаба.

Предварительно, голосование было проведено в социальных сетях, где около 48 тысяч человек приняли участие и около 75% участников высказались за включение сирены во время ночной ракетной угрозы.

Губернатор отметил, что это решение принято с учетом мнения жителей региона и направлено на обеспечение их безопасности.
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