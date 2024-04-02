В Курской области сирену ракетной опасности начнут включать по ночам

Губернатор Курской области принял решение о включении сигнала оповещения о ракетной опасности в ночное время.

Об этом было объявлено на очередном заседании оперативного штаба.Предварительно, голосование было проведено в социальных сетях, где около 48 тысяч человек приняли участие и около 75% участников высказались за включение сирены во время ночной ракетной угрозы.Губернатор отметил, что это решение принято с учетом мнения жителей региона и направлено на обеспечение их безопасности.