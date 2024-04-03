Курянка завоевала золото на межрегиональных соревнованиях по спортивному ориентированию

Воспитанница курской спортивной школы № 1 Арина Бойку завоевала золото на межрегиональных соревнованиях по спортивному ориентированию «Памяти топографа Пастухова».





Турнир прошёл в Железноводске.За всю историю соревнований в этом году отмечено рекордное число участников: более 2700 человек со всей России. За четыре дня соревнований было разыграно два комплекта медалей.Курянка заняла первое место в дисциплине кросс-классика в группе «Девочки до 13 лет».