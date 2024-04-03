Жителей Центрального и Сеймского округов остались без горячей воды

Специалисты «Квадра» приступили к срочным ремонтам на трех участках теплосетей.

По ул. Сонина, К. Маркса и ПЛК до 18:00 — будет приостановлена подача горячей воды.От участка сети по ул. Сонина:— ул. Н. Набережная, 3,— ул. А.Невского, 23,— ул. Добролюбова, 4, 5, 9,— ул. Гайдара, 14, 2, 4, 6, 7, 5, 13/4, 13/5, 13/1, 13/2, 21, 19а,— ул. К.Либкнехта, 2, 2б, 4, 16а, 20, 18, 22, 13,— ул. Советская, 15а, 3д,— ул. Дзержинского, 43, 41, 17,— ул. Кр.Армии, 10, 12,— ул. С.Перовской, 13, 16,— ул. Сосновская, 5,— ул. Ендовищенская, 2, 8, 13.От участка сети по ПЛК:— ПЛК 52, 48б, 52б, 48а, 48, 44, 46, 50, 54, 58, 56, 60, 62, 64.От участка сети по ул. К.Маркса:— ул. К.Маркса, 65, 65а, 65в, 65г, 63а, 61, 61а.