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Лента новостей / В регионе

Жителей Центрального и Сеймского округов остались без горячей воды

Специалисты «Квадра» приступили к срочным ремонтам на трех участках теплосетей.

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 По ул. Сонина, К. Маркса и ПЛК до 18:00 — будет приостановлена подача горячей воды.

От участка сети по ул. Сонина:
— ул. Н. Набережная, 3,
— ул. А.Невского, 23,
— ул. Добролюбова, 4, 5, 9,
— ул. Гайдара, 14, 2, 4, 6, 7, 5, 13/4, 13/5, 13/1, 13/2, 21, 19а,
— ул. К.Либкнехта, 2, 2б, 4, 16а, 20, 18, 22, 13,
— ул. Советская, 15а, 3д,
— ул. Дзержинского, 43, 41, 17,
— ул. Кр.Армии, 10, 12,
— ул. С.Перовской, 13, 16,
— ул. Сосновская, 5,
— ул. Ендовищенская, 2, 8, 13.

От участка сети по ПЛК:
— ПЛК 52, 48б, 52б, 48а, 48, 44, 46, 50, 54, 58, 56, 60, 62, 64.

От участка сети по ул. К.Маркса:
— ул. К.Маркса, 65, 65а, 65в, 65г, 63а, 61, 61а.




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