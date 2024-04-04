Ветераны СВО могу узнать о мерах социальной поддержки на «Госуслугах»

Узнать о доступных мерах социальной поддержки для ветеранов специальной военной операции и членов их семей куряне могут в разделе «Меры поддержки для защитников Отечества» на «Госуслугах».