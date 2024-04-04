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Ветераны СВО могу узнать о мерах социальной поддержки на «Госуслугах»

Узнать о доступных мерах социальной поддержки для ветеранов специальной военной операции и членов их семей куряне могут в разделе «Меры поддержки для защитников Отечества» на «Госуслугах». 

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Новый раздел рассчитан на персональную помощь уволенным с военной службы ветеранам и инвалидам боевых действий — участникам СВО, семьям погибших, защитникам Донбасса.

Сервис позволяет найти информацию обо всех льготах, доступных для ветеранов боевых действий, в одном месте. Кроме того, на «Госуслугах» можно узнать о путевках в санаторий, как получить лекарства или медицинскую и психологическую помощь, оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий и многое другое.

 Минцифры России и фонд «Защитники Отечества» также запустили чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала, — робота Макса. Он расскажет подробнее о работе фонда и моментально ответит на все вопросы.

Воспользоваться услугами нового сервиса можно по ссылке: https://clck.ru/39rwvD#цифровизация46#госуслуги
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