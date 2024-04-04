Курянам предлагают полосовать за проекты благоустройства
Выбирайте общественные пространства, парки, скверы, набережные и дворовые территории, которые реализуют в вашем городе.
1. Перейдите на сайт голосования vk.cc/cvmInE
2. Авторизуйтесь, используя учетные данные Госуслуг
3. Выберите понравившийся проект и проголосуйте
Голосование проходит в рамках национального проекта "Жильё и городская среда", созданного по решению Президента Российской Федерации. Итоги подведут уже в начале мая. Важен голос каждого!