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Лента новостей / В регионе

Курянам предлагают полосовать за проекты благоустройства

Выбирайте общественные пространства, парки, скверы, набережные и дворовые территории, которые реализуют в вашем городе.


 

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Как голосовать:

1. Перейдите на сайт голосования vk.cc/cvmInE
2. Авторизуйтесь, используя учетные данные Госуслуг
3. Выберите понравившийся проект и проголосуйте

 Голосование проходит в рамках национального проекта "Жильё и городская среда", созданного по решению Президента Российской Федерации. Итоги подведут уже в начале мая. Важен голос каждого!
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