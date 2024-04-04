Уже начались работы по подготовке городских фонтанов к запуску

В порядок приводят фонтаны на улице Ленина, 74, Театральной площади, Московской площади и на проспекте Вячеслава Клыкова.







Подрядчик уже выполнил демонтаж зимнего укрытия фонтана, расположенного на улице Ленина в районе дома № 74, а также промыл гранитную облицовку фонтана и тротуарную плитку специальным моющим средством.Одновременно с этим подрядной организацией проводится осмотр и наладка оборудования, настройка программ управления светомузыкой и водой. Далее будет произведено техническое обслуживание запорной арматуры и трубопроводов фонтанов и при необходимости мелкий ремонт их составных частей.Также, в рамках подготовки, планируется заполнение систем и осуществление пробного запуска, после чего фонтаны будут отключены до запланированного сезонного запуска — 1 мая.