Курская театральная студия получила Гран-при фестиваля «Шоколад» во Владимире

Гран-при фестиваля получила театральная студия из Курска за спектакль «Молодая гвардия».





XIV межрегиональный фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад» прошёл во Владимире. На участие в нём было подано 111 заявок из 18 регионов. К участию в качестве претендентов на призовые места было допущено всего 7 спектаклей, показанных на предфестивальной неделе, и 24 спектакля, которые были представлены зрителям на основной неделе.Гран-при фестиваля «Шоколад» получила театральная студия «Арлекин» Дворца пионеров и школьников города Курска за спектакль «Молодая гвардия». Кроме диплома Гран-при на фестивале отметили актёрскую игру наших ребят.Дипломами «За яркое раскрытие образа» награждены Анна Конорева — за роль Любы Шевцовой; Дмитрий Трубников — за роль Радия Юркина и Данил Крутых — за роль Виктора Третьякевича. Поздравляем ребят и их педагогов!