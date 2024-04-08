Курская театральная студия получила Гран-при фестиваля «Шоколад» во Владимире
Гран-при фестиваля получила театральная студия из Курска за спектакль «Молодая гвардия».
Гран-при фестиваля «Шоколад» получила театральная студия «Арлекин» Дворца пионеров и школьников города Курска за спектакль «Молодая гвардия». Кроме диплома Гран-при на фестивале отметили актёрскую игру наших ребят.
Дипломами «За яркое раскрытие образа» награждены Анна Конорева — за роль Любы Шевцовой; Дмитрий Трубников — за роль Радия Юркина и Данил Крутых — за роль Виктора Третьякевича. Поздравляем ребят и их педагогов!