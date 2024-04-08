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Куряне завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по киокусинкай

 В Москве 6-7 марта прошли Всероссийские соревнования по киокусинкай (кёкусин-кан) «Кубок Ямакаси».

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В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов со всей страны. Куряне завоевали шесть медалей.

«Золото» у студента ЮЗГУ Ильи Шатунова. Он стал лучшим среди мужчин в весовой категории свыше 80 кг.

Призёры:
3 место – Арутюнян Аршак, мужчины до 70 кг.
2 место – Саинсус Максим, мальчики свыше 50 кг.
3 место – Халеев Даниил, юниоры свыше 75 кг.
3 место – Чаплыгина Татьяна, девушки до 65 кг.
3 место – Герасимова Кристина, девочки свыше 40 кг.


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