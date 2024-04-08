Куряне завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по киокусинкай
В Москве 6-7 марта прошли Всероссийские соревнования по киокусинкай (кёкусин-кан) «Кубок Ямакаси».
«Золото» у студента ЮЗГУ Ильи Шатунова. Он стал лучшим среди мужчин в весовой категории свыше 80 кг.
Призёры:
3 место – Арутюнян Аршак, мужчины до 70 кг.
2 место – Саинсус Максим, мальчики свыше 50 кг.
3 место – Халеев Даниил, юниоры свыше 75 кг.
3 место – Чаплыгина Татьяна, девушки до 65 кг.
3 место – Герасимова Кристина, девочки свыше 40 кг.