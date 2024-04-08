Специалисты «Квадры» проведут испытания теплосетей
Испытания проводятся в рамках подготовки к следующему отопительному сезону с ремонтом теплосетей, сопряженные с отключениями горячей воды.
9 апреля
— ул. Орловская, 18, 20,
— ул. Краснополянская, 23а,
— ул. Обоянская, 14а
— ул. С. Саровского 12,
— ул. Володарского, 8а, 4/2, 6,
— ул. Марата, 2а, 1,
— ул. Уфимцева, 15, 14, 11,
— ул. М. Горького, 23, 21, 19, 17, 7, 9, 13/19, 13/20, 15,
— ул. Луначарского, 6,
— ул. Дзержинского, 4.
— пл. Красная площадь, 2/4
10 апреля
— б-р Майский, 28, 30, 34, 36,
— ул. Орловская, 1, 1а,
— пер. Малиновый, 5
— ПЛК, 48а, 52б.