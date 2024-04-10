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Лента новостей / В регионе

«Квадра» указала планируемые даты включения горячей воды

«Квадра» приводит актуализированный список объектов, по которым была приостановлена подача горячей воды на период ремонтов тепловых сетей.

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В списке указаны планируемые даты включения и адреса:

12 апреля
— ул. Орловская, 1, 1а,

17 апреля
— ул. Республиканская, 52б, 52в, 52г, 52, 52а, 54, 56, 60,
— ул. Союзная, 71, 71г, 71б, 71в, 71а, 73, 67/3, 67/2, 67/1

20 апреля
— ул. Краснополянская, 23а,
— ул. Обоянская, 14а,
— пер. Малиновый, 5.
— б-р Майский, 24, 26, 28, 30, 34, 36,
— ул. Мыльникова, 1
— ПЛК, 48а, 52б,


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