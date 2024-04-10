Куряне смогут написать Тотальный диктант на 10 площадках

20 апреля в 14:00 пройдет Международная образовательная акция «Тотальный диктант».

Курск напишет диктант уже в 10-й раз.Автором уникального текста каждый год становится известный русский писатель. В 2024 году это писательница, журналист, многократный финалист премий «Большая книга» Анна Матвеева.Диктант можно будет написать как очно, так и онлайн. В Курской области будет открыто 10 площадок: несколько аудиторий в Курском государственном университете, в областной библиотеке им. Н.Н. Асеева, Полевском лицее, культурном центре семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара, школе № 35 им. К.Д. Воробьева, филиале Финансового университета при Правительстве РФ, Золотухинской школе. На некоторых площадках требуется предварительная регистрация.Результаты Тотального диктанта можно будет узнать на сайте акции и на площадках.