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Лента новостей / В регионе

Куряне смогут написать Тотальный диктант на 10 площадках

20 апреля в 14:00 пройдет Международная образовательная акция «Тотальный диктант».

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Автором уникального текста каждый год становится известный русский писатель. В 2024 году это писательница, журналист, многократный финалист премий «Большая книга» Анна Матвеева.

Диктант можно будет написать как очно, так и онлайн. В Курской области будет открыто 10 площадок: несколько аудиторий в Курском государственном университете, в областной библиотеке им. Н.Н. Асеева, Полевском лицее, культурном центре семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара, школе № 35 им. К.Д. Воробьева, филиале Финансового университета при Правительстве РФ, Золотухинской школе. На некоторых площадках требуется предварительная регистрация.

Результаты Тотального диктанта можно будет узнать на сайте акции и на площадках.


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