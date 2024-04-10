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Лента новостей / В регионе

В Курске пройдет выставка «Курское подворье»

13 апреля состоится выставка породных домашних птиц и животных «Курское подворье». 

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Ее проводит клуб птицеводов и кролиководов-любителей «Курское подворье» совместно с ОБУ «Центр торговли и услуг». 
Во время работы выставки гости и участники смогут не только приобрести кур, гусей, уток, декоративную птицу, кроликов и нутрий лучших отечественных и зарубежных пород, но и получить квалифицированные консультации по кормлению, содержанию птиц и животных. 

 Мероприятие пройдет по адресу: Магистральный проезд, 28, территория торговой площадки «Подворье». Время работы – с 08:00 до 14:00, телефоны для справок: (4712) 38-55-95, 70-01-27.
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