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Лента новостей / В регионе

Сегодня «Квадра» проводит гидравлические испытания теплосетей

Сегодня специалисты «Квадра» начинают гидравлические испытания теплосетей при помощи мобильного опрессовочного центра.

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Будут испытаны трубопроводы на двух локальных участках в Сеймском округе без остановки ТЭЦ-1. На время работ прекращена подача горячей воды по следующим адресам:

До 14:00 11 апреля:
— пр-т Кулакова, 35, 33а, 35а/1, 35а/2, 35а/3, 29/1, 29/2, 29/3, 25, 25а, 39б, 39а, 43, 9, 7,
— ул. Энергетиков, 1/41, 3,
— ул. Серегина, 19, 21, 25, 23, 11, 13,
— ул. Гагарина, 2, 4, 6,

До 20:00 12 апреля:
— ул. Литовская, 16,
— ул. 3-я Песковская, 3, 1, 5, 25, 27,
— ул. Энгельса, 90, 86, 88,
 — пер. 3-й Шоссейный, 4, 8,
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