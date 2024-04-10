Сегодня «Квадра» проводит гидравлические испытания теплосетей

Сегодня специалисты «Квадра» начинают гидравлические испытания теплосетей при помощи мобильного опрессовочного центра.

Будут испытаны трубопроводы на двух локальных участках в Сеймском округе без остановки ТЭЦ-1. На время работ прекращена подача горячей воды по следующим адресам:До 14:00 11 апреля:— пр-т Кулакова, 35, 33а, 35а/1, 35а/2, 35а/3, 29/1, 29/2, 29/3, 25, 25а, 39б, 39а, 43, 9, 7,— ул. Энергетиков, 1/41, 3,— ул. Серегина, 19, 21, 25, 23, 11, 13,— ул. Гагарина, 2, 4, 6,До 20:00 12 апреля:— ул. Литовская, 16,— ул. 3-я Песковская, 3, 1, 5, 25, 27,— ул. Энгельса, 90, 86, 88,— пер. 3-й Шоссейный, 4, 8,