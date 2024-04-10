Сегодня «Квадра» проводит гидравлические испытания теплосетей
Сегодня специалисты «Квадра» начинают гидравлические испытания теплосетей при помощи мобильного опрессовочного центра.
До 14:00 11 апреля:
— пр-т Кулакова, 35, 33а, 35а/1, 35а/2, 35а/3, 29/1, 29/2, 29/3, 25, 25а, 39б, 39а, 43, 9, 7,
— ул. Энергетиков, 1/41, 3,
— ул. Серегина, 19, 21, 25, 23, 11, 13,
— ул. Гагарина, 2, 4, 6,
До 20:00 12 апреля:
— ул. Литовская, 16,
— ул. 3-я Песковская, 3, 1, 5, 25, 27,
— ул. Энгельса, 90, 86, 88,
— пер. 3-й Шоссейный, 4, 8,