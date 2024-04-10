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Курским 11-классникам будут вручать не только золотые, но и серебряные медали

Для получения медали «За особые успехи в учении» I степени выпускник должен иметь в аттестате все оценки «отлично».
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Также сдать ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету на 70 баллов, либо набрать 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Математика» базового уровня (для выпускников, сдающих только учебные предметы «Русский язык» и «Математика» базового уровня).

Для получения медали «За особые успехи в учении» II степени выпускник должен иметь в аттестате не более двух четвёрок, остальные — пятёрки. Сдать ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету на 60 баллов, либо набрать 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Математика» базового уровня (для выпускников, сдающих только учебные предметы «Русский язык» и «Математика» базового уровня).

 Медали вручаются выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестатов о среднем общем образовании, причем вместе с медалью «За особые успехи в учении» I степени выпускникам вручается аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с медалью «За особые успехи в учении» II степени — аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета.
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