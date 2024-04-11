Две улицы Курска до 17 апреля остались без горячей воды

Специалисты «Квадры» приступили к реконструкции концессионного участка теплосети по ул. Республиканской.

На период демонтажа старой сети — с 12 апреля до 20:00 17 апреля — приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:— ул. Республиканская, 52б, 52в, 52, 52а, 54, 56, 60;— ул. Союзная, 71, 71г ,71б, 71в, 71а, 73, 67/3, 67/2.Участок сети по ул. Республиканской — один из четырех в контуре котельной ООО «ТГК». Его протяженность более 557 м, а стоимость работ с учетом благоустройства превысит 18 млн рублей.От участка зависит подача горячей воды и отопления для 15 домов, детсада и техникума, поэтому его реконструкция проводится в приоритетном порядке, и ее завершение планируется в этом году.Вместо устаревшей сети специалисты уложат современные трубы в износостойкой изоляции с минимальным сроком службы 40 лет, смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение трубы при нагревании.Завершить монтаж нового трубопровода и восстановить благоустройство на участке планируется к 30 июня.