Курским 11-классникам будут вручать не только золотые, но и серебряные медали

Для получения медали «За особые успехи в учении» I степени выпускник должен иметь в аттестате все оценки «отлично».

Также сдать ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету на 70 баллов, либо набрать 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Математика» базового уровня (для выпускников, сдающих только учебные предметы «Русский язык» и «Математика» базового уровня).Для получения медали «За особые успехи в учении» II степени выпускник должен иметь в аттестате не более двух четвёрок, остальные — пятёрки. Сдать ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету на 60 баллов, либо набрать 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету «Математика» базового уровня (для выпускников, сдающих только учебные предметы «Русский язык» и «Математика» базового уровня).Медали вручаются выпускникам в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестатов о среднем общем образовании, причем вместе с медалью «За особые успехи в учении» I степени выпускникам вручается аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с медалью «За особые успехи в учении» II степени — аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета.