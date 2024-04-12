В конце апреля приступят к созданию второй очереди мемориального комплекса «Курская битва»
Первая очередь мемориального комплекса была открыта 23 августа 2023 года.
Центральный монумент создается по мотивам проекта народного художника СССР, скульптора-монументалиста Евгения Вучетича. За основу взята идея столкновения двух масс – стремительного атакующего клина, символизирующего наступающие советские войска, и разваливающейся на части преграды, ассоциирующейся с разрушенной обороной фашистских войск.