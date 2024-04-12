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В конце апреля приступят к созданию второй очереди мемориального комплекса «Курская битва»

 Первая очередь мемориального комплекса была открыта 23 августа 2023 года.

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К строительству второй очереди планируется приступить в конце апреля текущего года: начнутся земляные работы. Торжественное открытие второй очереди мемориального комплекса планируется приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Центральный монумент создается по мотивам проекта народного художника СССР, скульптора-монументалиста Евгения Вучетича. За основу взята идея столкновения двух масс – стремительного атакующего клина, символизирующего наступающие советские войска, и разваливающейся на части преграды, ассоциирующейся с разрушенной обороной фашистских войск.


 
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