В конце апреля приступят к созданию второй очереди мемориального комплекса «Курская битва»

Первая очередь мемориального комплекса была открыта 23 августа 2023 года.

К строительству второй очереди планируется приступить в конце апреля текущего года: начнутся земляные работы. Торжественное открытие второй очереди мемориального комплекса планируется приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Центральный монумент создается по мотивам проекта народного художника СССР, скульптора-монументалиста Евгения Вучетича. За основу взята идея столкновения двух масс – стремительного атакующего клина, символизирующего наступающие советские войска, и разваливающейся на части преграды, ассоциирующейся с разрушенной обороной фашистских войск.