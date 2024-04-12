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В Курской области пройдет бизнес-проект «Юный предприниматель-2024»

Школьники от 12 до 16 лет могут поучаствовать в конкурсе бизнес-проектов «Юный предприниматель-2024».


 

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Конкурс организован бизнес-школой для детей и подростков «Адаптация» и проводится при поддержке комитета предпринимательства и торговли, комитета образования и союза «Торгово-промышленной палаты Курской области».

В конкурсе предусмотрено 10 номинаций, в каждой из которых будет определен победитель. Также будет выявлен абсолютный лидер конкурса.

Все ребята, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и грантами на обучение в бизнес-школе «Адаптация» в течение одного года после проведения конкурса. Кроме того, победители смогут посетить экскурсии на предприятия города, которые будут специально для них организованы.

Для участия необходимо подать заявку до 19 апреля 2024 года по ссылке: https://clck.ru/39VSoT.
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