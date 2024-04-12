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Социальный фонд России предупреждает о мошенниках

В Отделении Социального фонда России по Курской области напоминают о мерах предосторожности, которые помогут не попасться на уловки мошенников.

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Не стоит сообщать свои персональные данные незнакомым лицам. Следует помнить, что специалисты Социального фонда никогда не спрашивают сведения из паспорта и СНИЛС, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Эти данные чаще всего интересуют именно мошенников.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. В Социальном фонде настоятельно рекомендуют не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить общение.

Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с различными предложениями. 
Для личной консультации по вопросу, требующему получения и обработки персональных данных, всегда можно обратиться:
- в клиентскую службу ОСФР по Курской области (https://clck.ru/3A6PBk);
- в электронную приемную СФР на сайте в любое время 24/7 (https://clck.ru/3A6PDE);
- на портал госуслуг;
- по телефону регионального контакт-центра Отделения СФР (при наличии кодового слова) 8-800-200-09-79 (звонок бесплатный) в будни с 09:00 до 18:00.
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