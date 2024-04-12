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Курские таксисты возмущены несоблюдением законодательства о пассажирских перевозках

С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон «О регулировании перевозок легковыми такси». 

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Его главная задача: создание единых реестров такси, с подведением агрегаторов к правовой базе, а также контроль за соблюдением ряда условий, как самим перевозчиком, так и в техническом оснащении автомобиля. 

Вступивший, более полугода назад, федеральный закон ««О регулировании перевозок легковыми такси», обязывает частных перевозчиков, перед выходом на линию, в обязательном порядке, иметь соответствующую лицензию, налоговую справку о самозанятости, свидетельство о прохождении техосмотра сроком на шесть месяцев, путевой лист, справку о предрейсовом прохождении медосвидетельствования, страховку на такси, и соответствующее цвето-графическое оформление автомобиля. К сожалению, в Курске, многие таксисты, вместо легализации своей деятельности, предпочли «ездить под чёрным флагом».

По словам перевозчиков, агрегаторы такси, вместо взаимодействия с контролирующими структурами, что называется, «умывают руки» по поводу такого положения вещей. И практически любой автомобилист может, стать таксистом. Даже на несколько часов.
 Любые диалоги с профильными ведомствами, по поводу наведения порядка на рынке частного извоза пассажиров, по словам легальных таксистов, и представителей ИП Фролова, который несколько лет занимается организацией лицензирования таксистов, и получения ими всех требуемых разрешений, не выходят «дальше кабинетов чиновников». А, напомним, что с момента вступления закона в силу, прошел достаточный промежуток времени, чтобы транспортники могли согласовать вопросы, и с агрегаторами, и с ГАИ, для контроля соблюдения норм перевозок в такси. Хочется надеяться, что обращения водителей, всё же дойдут до власть имущих, и ситуация приведётся в порядок.
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