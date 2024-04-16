В Курске 20 апреля пройдут «Чистые Игры»
Они стартуют в 11.00 на проспекте Ленинского комсомола, 76/А2.
Экоквест затронет не только наш город. «Чистые Игры» охватят всю Россию и другие страны СНГ и будут проходить с 20 по 29 апреля, объединив эковолонтерские соревнования в «Евразийский кубок Чистоты». В Курске соревнования пройдут при поддержке администрации города.
Участники разделятся на группы и будут соревноваться в сборе и сортировке мусора. Самые упорные получат призы. Как поясняют организаторы, которые проводят мероприятие уже не первый год, за час собирается порядка 20 тонн мусора, а благодаря соревновательному формату, участники собирают отходов в 10 раз больше, чем в обычный субботник.
Для того, чтобы принять участие, необходимо собрать команду из 2-4 человек и зарегистрироваться на сайте https://cleangames.org/game/kursk_2024_1.