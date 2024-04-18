Горожанам рекомендуют зарегистрировать своих животных в ветеринарных учреждениях

Курская станция по борьбе с болезнями животных рекомендует горожанам зарегистрировать своих животных в ветеринарных учреждениях.

Для предотвращения развития и распространения особо опасных болезней животных ветеринарная служба Курска рекомендует:1) приобретать животноводческую продукцию только в местах санкционированной торговли;2) не закупать и не реализовывать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых исследований и вакцинаций, а также сообщать в правоохранительные органы и администрацию округа о местах несанкционированной торговли животноводческой продукции и живыми животными;3) владельцам свиней рекомендуем прекратить содержание свинопоголовья и перейти на альтернативные виды животноводства (скотоводство, овцеводство, кролиководство, птицеводство);4) в случаях заболевания и падежа свиней информировать государственную ветеринарную службу по телефону горячей линии комитета ветеринарии Курской области — 8-950-878-46-00 или 8-960-676-46-00.По возникающим вопросам можно обращаться:— ул. Бойцов 9-й дивизии, 126-А, 52-14-57 (лечебно-профилактический отдел Центрального округа);— 2-й Шоссейный пер., 15-5, 35-00-84 (лечебно-профилактический отдел Сеймского округа);— ул. Дубровинского, 54-А, 34-41-14 (лечебно-профилактический отдел Железнодорожного округа).