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Горожанам рекомендуют зарегистрировать своих животных в ветеринарных учреждениях

Курская станция по борьбе с болезнями животных рекомендует горожанам зарегистрировать своих животных в ветеринарных учреждениях.

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Для предотвращения развития и распространения особо опасных болезней животных ветеринарная служба Курска рекомендует:

1) приобретать животноводческую продукцию только в местах санкционированной торговли;
2) не закупать и не реализовывать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых исследований и вакцинаций, а также сообщать в правоохранительные органы и администрацию округа о местах несанкционированной торговли животноводческой продукции и живыми животными;
3) владельцам свиней рекомендуем прекратить содержание свинопоголовья и перейти на альтернативные виды животноводства (скотоводство, овцеводство, кролиководство, птицеводство);
4) в случаях заболевания и падежа свиней информировать государственную ветеринарную службу по телефону горячей линии комитета ветеринарии Курской области — 8-950-878-46-00 или 8-960-676-46-00.

По возникающим вопросам можно обращаться:

— ул. Бойцов 9-й дивизии, 126-А, 52-14-57 (лечебно-профилактический отдел Центрального округа);
— 2-й Шоссейный пер., 15-5, 35-00-84 (лечебно-профилактический отдел Сеймского округа);
 — ул. Дубровинского, 54-А, 34-41-14 (лечебно-профилактический отдел Железнодорожного округа).
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