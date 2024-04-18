Стартует конкурс на получение государственной поддержки на развитие туристской инфраструктуры
Стартует конкурсный отбор на получение государственной поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры.
В прошлом году благодаря такой поддержке со стороны Правительства РФ предприниматели из Курской области смогли принять участие в конкурсе на оборудование глэмпингов и пляжей. Уже в этом купальном сезоне курянам будут доступны три новые зоны отдыха у воды. Всего 56 модульных некапитальных средств размещения возведут в регионе к середине года по условиям конкурса.
Ознакомиться с перечнем необходимых документов и условиями конкурса можно по ссылке https://clck.ru/3A9TNE и по телефону +7-905-154-01-90.