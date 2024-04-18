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Лента новостей / В регионе

Стартует конкурс на получение государственной поддержки на развитие туристской инфраструктуры

Стартует конкурсный отбор на получение государственной поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры.

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Конкурс направлен на развитие пляжей, создание объектов кемпинг-размещения, приобретение оборудования и многое другое.

 В прошлом году благодаря такой поддержке со стороны Правительства РФ предприниматели из Курской области смогли принять участие в конкурсе на оборудование глэмпингов и пляжей. Уже в этом купальном сезоне курянам будут доступны три новые зоны отдыха у воды. Всего 56 модульных некапитальных средств размещения возведут в регионе к середине года по условиям конкурса.

 Ознакомиться с перечнем необходимых документов и условиями конкурса можно по ссылке https://clck.ru/3A9TNE и по телефону +7-905-154-01-90.


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