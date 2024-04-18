На проспекте Вячеслава Клыкова обновят участок дороги
В Курске благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят участок дороги на проспекте Вячеслава Клыкова.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В ходе ремонта специалисты подрядной организации выполнят фрезерование асфальтобетонного покрытия, а затем устройство выравнивающего слоя и покрытия. Будут установлены самонивелирующиеся люки. В планах работ также нанесение дорожной разметки, восстановление покрытия съездов, уширений, парковок и заездных карманов, регулирование высотного положения ливневых решеток.