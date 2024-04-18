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Лента новостей / В регионе

На проспекте Вячеслава Клыкова обновят участок дороги

В Курске благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят участок дороги на проспекте Вячеслава Клыкова.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Протяженность объекта ремонта составляет более 2 км. Дорожное покрытие здесь находится в ненормативном состоянии. Подрядная организация планирует начать работы в мае текущего года.

 В ходе ремонта специалисты подрядной организации выполнят фрезерование асфальтобетонного покрытия, а затем устройство выравнивающего слоя и покрытия. Будут установлены самонивелирующиеся люки. В планах работ также нанесение дорожной разметки, восстановление покрытия съездов, уширений, парковок и заездных карманов, регулирование высотного положения ливневых решеток.


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