В Курске прошло рабочее совещание о перспективах развития физической культуры и спорта в регионе
На сегодняшний день в Курской области планируется создание проекта «Стадион всех поколений».
Предполагается, что общеобразовательные организации предоставят объекты спорта для занятий различным категориям граждан.
Кроме того, ежемесячно будут формироваться группы для подготовки к сдаче нормативов ВФСК «ГТО». По итогам года пройдет спортивный фестиваль между участниками инициативы.
В настоящее время разработан проект, который примет участие в конкурсе на получение гранта. В сентябре первые группы смогут приступить к занятиям.
Также участники совещания обсудили реализацию инициативы по организации групп круглосуточного пребывания в детских садах. В проекте смогут принять участие родители детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет. В августе планируется запуск проекта.
Отдельное внимание глава региона обратил на ход восстановительных работ в Областном центре развития творчества детей и юношества после падения обломков БПЛА. На сегодняшний день выполнен ремонт кровли, подготовлена смета для проведения капитального ремонта. Планируемая стоимость ремонта составляет около 10 млн рублей. В настоящее время готовиться заявка на выделение средств из федерального бюджета.