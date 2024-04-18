В Курске прошло рабочее совещание о перспективах развития физической культуры и спорта в регионе

На сегодняшний день в Курской области планируется создание проекта «Стадион всех поколений».

В рамках проекта планируется организация занятий на базах общеобразовательных организаций каждого района во внеурочное время.Предполагается, что общеобразовательные организации предоставят объекты спорта для занятий различным категориям граждан.Кроме того, ежемесячно будут формироваться группы для подготовки к сдаче нормативов ВФСК «ГТО». По итогам года пройдет спортивный фестиваль между участниками инициативы.В настоящее время разработан проект, который примет участие в конкурсе на получение гранта. В сентябре первые группы смогут приступить к занятиям.Также участники совещания обсудили реализацию инициативы по организации групп круглосуточного пребывания в детских садах. В проекте смогут принять участие родители детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет. В августе планируется запуск проекта.Отдельное внимание глава региона обратил на ход восстановительных работ в Областном центре развития творчества детей и юношества после падения обломков БПЛА. На сегодняшний день выполнен ремонт кровли, подготовлена смета для проведения капитального ремонта. Планируемая стоимость ремонта составляет около 10 млн рублей. В настоящее время готовиться заявка на выделение средств из федерального бюджета.