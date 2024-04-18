#ПОБЕДА_80. Литературный марш памяти», который получил поддержку в размере 576 тысяч рублей.Грантовую поддержку получили 115 проектов, среди них — проект городской общественной организации «Курская библиотечная лига» «
Проект направлен на сохранение исторической памяти и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции у юного поколения.
В рамках проекта для молодёжи проведут интерактивные литературно-патриотические программы, посвящённые важнейшим вехам Великой Отечественной войны, покажут видеоролики, в которых участники СВО, лидеры общественного мнения, юные куряне расскажут о судьбах близких, проведут экскурсии по залам памяти курских писателей-фронтовиков.
Курская общественная организация получила грант в размере 576 тысяч рублей
Подведены итоги конкурса на предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».