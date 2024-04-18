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Лента новостей / В регионе

Курская общественная организация получила грант в размере 576 тысяч рублей

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

 

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Грантовую поддержку получили 115 проектов, среди них — проект городской общественной организации «Курская библиотечная лига» «#ПОБЕДА_80. Литературный марш памяти», который получил поддержку в размере 576 тысяч рублей.

Проект направлен на сохранение исторической памяти и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции у юного поколения.

В рамках проекта для молодёжи проведут интерактивные литературно-патриотические программы, посвящённые важнейшим вехам Великой Отечественной войны, покажут видеоролики, в которых участники СВО, лидеры общественного мнения, юные куряне расскажут о судьбах близких, проведут экскурсии по залам памяти курских писателей-фронтовиков.


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