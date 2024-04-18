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Лента новостей / В регионе

В Курске продолжаются рейды по ликвидации наркотической рекламы

В рамках проекта «Чистый город» регулярно проводятся рейды, которые позволяют очистить Курск от рекламных пронаркотических граффити.

 

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На этой неделе в Железнодорожном округе сотрудники местной администрации совместно с областным Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России и волонтерами Курского колледжа устранили 36 незаконных надписей на улицах Союзной, Станционной и 2-й Рабочей.

Аналогичная работа проходила в Сеймском округе, где было закрашено десять надписей по улицам Парковой, Харьковской, Белгородской и Энгельса.

Информацию о надписях и людях, распространяющих наркотики, можно сообщить в телеграм-бот «СтопНаркотики46» @StopNarkotik46_bot по номеру телефона УМВД России по Курской области: 36-82-65, с мобильного — 112 или на официальном сайте 46.мвд.рф в разделе «Прием обращений».
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