В Курске продолжаются рейды по ликвидации наркотической рекламы
В рамках проекта «Чистый город» регулярно проводятся рейды, которые позволяют очистить Курск от рекламных пронаркотических граффити.
Аналогичная работа проходила в Сеймском округе, где было закрашено десять надписей по улицам Парковой, Харьковской, Белгородской и Энгельса.
Информацию о надписях и людях, распространяющих наркотики, можно сообщить в телеграм-бот «СтопНаркотики46» @StopNarkotik46_bot по номеру телефона УМВД России по Курской области: 36-82-65, с мобильного — 112 или на официальном сайте 46.мвд.рф в разделе «Прием обращений».